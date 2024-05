Seit 200 Jahren dürfen die Menschen, die in der Nachbarschaft rund um das Schloss Windsor wohnen, gratis auf das Schlossgelände. Die Nachbarinnen und Nachbarn kritisieren die jetzt in Kraft tretende Änderung, laut welcher sie in Zukunft Eintritt zahlen müssen. Ihnen stehe etwas als Gegenleistung zu, da sie das ganze Jahr über eine Vielzahl an Touristen begrüßen, schreibt das „Hello“-Magazin.

50 Prozent Rabatt

Das Schloss ist für Besucher ganzjährig geöffnet, ein reguläres Ticket für Erwachsene im Vorverkauf kostet 30 Britische Pfund (35 Euro). Eintrittskarten für Kinder (5 bis 17 Jahre) und Behinderte kosten 15 Britische Pfund (knapp 18 Euro) und Kinder unter fünf Jahren dürfen kostenlos auf das Gelände. Nachbarn durften immer gratis hinein, nun sollen sie 50 Prozent Rabatt auf gekaufte Tickets erhalten.

Das Schloss Windsor ist das größte, durchgängig bewohnte Schloss der Welt und wird von König Charles III. als Residenz bevorzugt. Er liebe es, in der Nähe seiner Enkel zu sein und im Buckingham-Palast, die offizielle Residenz der britischen Monarchen, ziehe es ihm zu sehr. Er sei „kaum besser als ein zugiges Hotel“.

Die Nachbarn im „großen Haus auf dem Hügel“

Die Einheimischen fühlen sich aufgrund der Entscheidung betrogen. Amy Tisi, Stadträtin des Royal Borough of Windsor & Maidenhead, sagte, sie sei schockiert, dass das Angebot für freien Eintritt ohne Rücksprache zurückgezogen wurde: „Wir betrachten die Bewohner des ‚großen Hauses auf dem Hügel‘ als unsere Nachbarn und möchten dabei mit ihnen zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass kein Bewohner vom Besuch des Schlosses ausgeschlossen wird.“

Auf die Nachfrage hin, warum die Preise geändert wurden, verwies ein Sprecher des Royal Collection Trust auf die Konkurrenz. Die Preise würden regelmäßig mit anderen Organisationen aus der Branche und aus dem Bezirk verglichen werden. Um das Angebot mit den Unternehmen im Umfeld in Einklang zu bringen, sei es aktualisiert worden sein.

Petition wurde ins Leben gerufen

Der liberaldemokratische Parlamentskandidat Julian Tisi (52) hat die Bewohner nun zu einer Petition aufgerufen: „Für viele von uns, die in Windsor leben, ist der kostenlose Besuch des Schlosses ein großes Vergnügen.“ Zudem sei die Royal-Dichte auf dem 14 Hektar großen Gelände des Schlosses hoch. Es bestehe meist eine gute Chance auf ein Mitglied der royalen Familie zu treffen.