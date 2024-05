Opa und Enkel teilen sich einen Ehrentag: An diesem Montag (6. Mai) jährt sich die pompöse Krönungszeremonie von König Charles III. zum ersten Mal, sein Enkel Archie wiederum feiert seinen fünften Geburtstag. Eine gemeinsame Feier gibt es allerdings nicht. Dies dürfte wohl nicht nur an der geografischen Distanz, sondern vor allem auch an der spürbaren Kluft innerhalb der royalen Familie liegen: Die Beziehung zwischen dem 75-jährigen Charles und seinem jüngeren Sohn Prinz Harry (39) – Archies Vater - gilt als zerrüttet.

Harry und seine Frau Meghan (42) leben seit ihrem Ausscheiden aus dem engeren Kreis des britischen Königshauses mit Archie sowie Töchterchen Lilibet (2) im US-Bundesstaat Kalifornien. Kürzlich war bekannt geworden, dass Harry auch seinen Erstwohnsitz offiziell dorthin verlegt hat - der Schritt war von britischen Medien als endgültige Abkehr von seiner alten Heimat gewertet worden. Auch das Verhältnis zu den übrigen Royals gilt als schwierig. Das Herzogspaar hatte Charles und dem Rest der Familie in Interviews, Dokumentationen und einem Buch schwere Vorwürfe gemacht.

Zarte Annäherungen brachten bisher keinen Durchbruch. Als der König Anfang Februar seine Krebsdiagnose öffentlich machte, reiste Harry zwar umgehend (alleine) nach London. Die beiden sollen sich jedoch nur zu einem kurzen persönlichen Gespräch getroffen haben. Berichten zufolge kehrte Harry direkt im Anschluss wieder in die USA zurück.

Harry bei den Invictus Games

Am Mittwoch ist Harry nun wieder in der britischen Hauptstadt. Das teilten die Organisatoren der Invictus Games mit - der von Harry ins Leben gerufene Sportwettbewerb für im Einsatz verletzte Soldaten. Er werde am 8. Mai an einem Dankgottesdienst anlässlich des zehnjährigen Bestehens der Spiele in der St.-Paul's-Cathedral in London teilnehmen, hieß es in einer Mitteilung auf X (vormals Twitter) am Sonntag. Ein Treffen mit der royalen Familie gilt allerdings erneut als unwahrscheinlich.

Die Herzogin und der Herzog von Sussex, wie Meghans und Harrys offizielle Titel weiterhin lauten, nehmen zwar selbst immer wieder Termine wahr, halten ihre Kinder aber aus der Öffentlichkeit heraus. Offizielle Fotos von Archie und Schwester Lilibet, die Anfang Juni drei Jahre alt wird, gibt es nicht. Nur auf Fan-Accounts tauchen hin und wieder Fotos der Kinder auf: