Die Krebserkrankungen von König Charles III. (75) und Kate (41) machen den britischen Royals weiterhin zu schaffen. Charles soll sich weiterhin schonen, auch wenn er seit kurzer Zeit wieder öffentliche Termine wahrnimmt. Weiterhin komplett aus dem Licht der Öffentlichkeit zurückgezogen und gänzlich auf die Genesung fokussiert, ist Herzogin Kate. Die Frau von Thronfolger William hatte Ende März ihre Krebserkrankung öffentlich gemacht. Weder bei ihr noch bei Charles gibt es jedoch genauere Informationen zur Art der Erkrankung.

Prinzessin Beatrice könnte künftig öfter Aufgaben für die Krone übernehmen © IMAGO/i-Images

Die Ausfälle kompensieren sollen nun Mitglieder der königlichen Familie, die bisher das Rampenlicht gescheut haben. Neben Charles und seiner Frau Camilla sowie Thronfolger William sind derzeit vor allem der Herzog und der Herzogin von Edinburgh sowie Prinzessin Anne für die Royal Family im Einsatz. Große Hoffnungen setzt König Charles III. angeblich in seine Nichte Beatrice (35).

Royals brauchen jede Unterstützung

Die Tochter von Sarah Ferguson (64) und Prinz Andrew soll über den Sommer hinweg Aufgaben an der Seite des Königs übernehmen, für die ursprünglich Herzogin Catherine vorgesehen war. Während sich Kate weiterhin voll und ganz ihrer Genesung widmet, könnte Prinzessin Beatrice, die an neunter Stelle der Thronfolge steht, zum Beispiel bereits bei „Trooping The Colour“, einem Staatsbankett zu Ehren des japanischen Kaiserpaares oder dem 80. Jahrestag des „D-Days“, der Landung alliierter Truppen in der Normandie, offizielle Aufgaben übernehmen.

Kennern des britischen Königshauses zu Folge, soll sich Prinzessin Beatrice Anfang Mai selbst - auf subtile Art - ihrem Onkel, König Charles III. als Unterstützung angeboten haben - durch ein Interview. In einer britischen Morgenshow gab sie ein Update über den Gesundheitszustand ihrer Mutter Sarah, der Herzogin von York. Diese ist ebenfalls an Krebs erkrankt. Ihrer Tochter Beatrice zur Folge gehe es ihr aber sehr gut. Ob Charles die Offerte verstand, wird sich in Zukunft zeigen.