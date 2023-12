„Schönheit ist vergänglich“, wie ein altes Sprichwort besagt. Besonderes in Hollywood scheint diese Aussage zuzutreffen, dort gilt das Aussehen als eines der wichtigsten Kapitale eines aufstrebenden Stars. Daher setzen die Damen und Herren aus Film und Fernsehen auf teure Beauty-Behandlungen, haarsträubende Kosmetikprodukte und gelegentliche Besuche beim Schönheits-Chirurgen. Besonders Frauen in der Unterhaltungsbranche müssen oft an ihre Grenzen gehen, wenn es um Themen wie das Älterwerden oder Gewichtsschwankungen geht.

Viele von ihnen haben sich in der Vergangenheit mehrmals unters Messer gelegt und bereuen diese Entscheidung heute zutiefst. In den letzten Jahren sprachen immer mehr Hollywood-Damen über verpfuschte Eingriffe und die darauffolgende Scham, sich in der Öffentlichkeit zu zeigen.

Unnötige Schönheitsoperationen

Eine davon ist Ex-Supermodel Linda Evangelista, die mittlerweile 56-Jährige war in den 90ern Teil der einflussreichsten Modelgruppe der Welt. Ein Eingriff zur Fettreduzierung sei aber nach hinten losgegangen, auch zwei Folge-OPs konnten den Schaden nicht reparieren. Seitdem ist sie unglücklich mit ihrem Aussehen. Die Operation habe ihre Fettzellen vergrößert statt verkleinert „und mich dauerhaft deformiert“.

In den letzten Jahren hat sie sich langsam wieder in die Öffentlichkeit gewagt und Jobs als Model angenommen. Sie hat gelernt, mit ihrem Schicksal umzugehen und nach vorne zu blicken. Nach diesem mutigen Schritt hat Evangelista ihr Selbstbewusstsein wiedergefunden.

Kultstar setzt nun auf Natürlichkeit

Auch Ex-Badenixe Pamela Anderson hat sich mehr als einmal operieren lassen, weil sie mit ihrem Aussehen nicht zufrieden war. Die 56-Jährige setzte stets auf viel Make-up und übertriebene Outfits, um ihren Look à la Marilyn Monroe zu unterstreichen. Mittlerweile lässt es das ehemalige Sexsymbol ruhiger angehen, zeigt sich in ihrer Doku „Love, Pamela“ von einer ganz anderen Seite. Denn mittlerweile hat die Mutter eines Sohnes dem Beauty-Wahn abgeschworen, sie setzt auf Natürlichkeit. Sie verzichtet zu einem Großteil auf Make-up und zeigt sich im Netz gerne ungeschminkt.

Neuer Trend in Hollywood

Diesem Beispiel folgen auch andere Stars, Sängerin Alicia Keys erscheint seit 2016 ungeschminkt oder mit natürlichem Look am Roten Teppich. Zuvor hätte sie sich ohne aufwendigen Styling nicht wohlgefühlt. Die 42-Jährige hat den übertriebenen Bühnenlooks abgeschworen und präsentiert ihrer Community ihr wahres Gesicht. In einem Gespräch mit dem „People“-Magazin verrät sie, dass sie keinerlei Probleme mit dem Älterwerden hätte. Sie genieße diese Reise sehr und scheint ganz mit sich im Reinen zu sein. Sie sieht viele Vorteile: „Ich liebe es, schlauer zu werden. Ich liebe es, bewusster zu sein. Ich liebe es, mir bewusst zu sein, was ich denke“.

Laut Keys sollte jeder seinen eigenen Zugang zu diesem Thema finden. „Ich kann bestimmen, was für mich Schönheit ist. Niemand kann mir sagen, was das ist, und ich kann auch niemandem sagen, was das ist. Deshalb ist meine Beziehung zu Make-up und Schönheit an den Punkt gekommen, an dem sie ist.“

Hollywoodstar Gwyneth Paltrow (51) hat der Schauspielwelt bereits vor einigen Jahren den Rücken gekehrt und ist nun als Unternehmerin erfolgreich. Die Zweifach-Mama hat mittlerweile auch dem Make-up abgeschworen und zeigt sich auf Social Media fast nur mehr ungeschminkt.

Schauspielerin Lily Collins (34) möchte mit ihrer Natürlichkeit vor allem jungen Mädchen Mut machen, das ein oder andere Mal auf Make-up zu verzichten. Sie postet regelmäßig ungeschminkte Aufnahmen von sich und erntet dafür großes Lob.