Stille. Nicht bedrohlich oder laut, wie Stille auch klingen kann, sondern einfach nur: Stille. Die vorherrschende Farbe ist gelb, dezente Weihnachtsdekoration deutet auf die Jahreszeit hin. An der Wand ein Plakat mit einem Baum. „Starke Schultern“ ist in den Stamm geschrieben, darüber: „Gemeinsames Ziel“. Man liest Worte wie Zusammenhalt, Freude, Humor, Wertschätzung. Am Ende des Ganges ein Foto. Es zeigt ein Kornfeld. Wohin der Weg führt, der es teilt, ist nicht zu sehen. Wohin der Weg der Menschen führt, die hier Aufnahme gefunden haben, ist absehbar. Dennoch hat die Atmosphäre nichts Bedrückendes. Fast möchte man ausrufen: „Wo ist, Tod, dein Sieg? Wo ist, Tod, dein Stachel?“