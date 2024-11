Was es heißt, innerhalb von Sekunden Entscheidungen treffen zu müssen, weiß Gerold Muhri als Notfallmediziner nur zu gut. Erst vor kurzem wurde er zu einem Notfall gerufen, wo es aufgrund von Sprachbarrieren kaum möglich war, die Beschwerden der Patientin herauszufinden. Erst nach langem Hin und Her stellte sich heraus, dass die Frau an einem weit fortgeschrittenen Magen-Karzinom litt und als austherapiert galt. „Sie wollte daheim sterben, nur hat mir das in diesem Moment niemand ausdeutschen können. Mit dem Notfallinformationssystem ließe sich so etwas verhindern.“