Kurze Beine, keine Haare, faltige Haut - eine neue Katzenzüchtung mit dem Namen „Bullycats“ kursiert seit geraumer Zeit in den sozialen Medien. Der Name ist an die Hunderasse „American Bully“ angelehnt, denen die Katzen sehr ähnlich sieht. Nachdem die Haltung der „Bully-Hunde“ in Großbritannien verboten wurde, gewinnen die „Bullycats“ dort immer mehr an Beliebtheit.

Bullycats mit schweren Gesundheitsproblemen

Ihre spezielle Erscheinungsform hat jedoch einen Preis. Diese Tiere werden von Tierschutzorganisationen ganz klar als Qualzucht bezeichnet. Die Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) ist eine der größten Tierschutzorganisationen auf der britischen Insel und sie warnt vor dieser Trend-Katzenart. Durch die kurzen Beine werden die Gelenke besonders belastet, die Folge sind Schwierigkeiten beim Gehen. In der faltigen Haut können sich außerdem Bakterien bilden und das führt zu schweren Hautinfektionen und Entzündungen bei den Tieren.

Die Lebenserwartung dieser Katzen sei durch die Überzüchtung ebenfalls reduziert - Bullycats werden maximal sechs Jahre alt. Auf den Besitzer kommen mitunter horrende Tierarztkosten zu, solange die Katze lebt.

Daher empfiehlt die RSPCA, dass Menschen, die sich eine Katze anschaffen wollen, das Tierwohl immer an erste Stelle zu setzen - und zuerst ins nächstgelegene Tierheim zu gehen statt zum Züchter.