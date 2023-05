Spitzencorsage, kleiner Kragen, lange Ärmel, viele verspielte Details: Als Grace Kelly 1956 zu Fürstin Gracia Patricia wurde, sorgte vor allem ihr Hochzeitskleid, das sie gemeinsam mit Designerin Helen Rose entwarf, für Aufsehen. Bis heute gilt die Robe, die damals umgerechnet 7000 Dollar kostete, als eines der ikonischsten Brautkleider des 20. Jahrhunderts und hat an Strahlkraft nicht eingebüßt.

Noch heute lassen sich mitunter auch prominente Bräute von dem einzigartigen und dennoch elegant subtilen Design inspirieren. Erst im November 2022 ließ sich die Enkeltochter des US-Präsidenten, Naomi Biden, von der früheren monegassischen Fürstin inspirieren und schritt in einer stilistischen Hommage an Grace Kelly von Ralph Lauren zum Traualtar. Zarte Spitze und hochgeschlossene Schnitte in Verbindung mit reich bestickten Kragen oder Neckholder-Details finden 2023 wieder ihren Weg zurück und reihen sich neben dem beliebten Boho-Stil ein, der durch florale Stickereien und elfenhaft fließende Stoffe besticht.

Minimalismus ist Trend

Glitzer und die Verarbeitung schimmernder Steine wurden abgelöst von simplen Schnitten und unaufgeregter Eleganz. Auch Sofia Richie Grainge setzte bei ihrer Hochzeit auf ein Spitzenkleid von Chanel mit klassischer Meerjungfrauen-Form und einen Schleier, der ohne auffällige Stickereien dennoch wirkte. Zurückhaltender sind auch die Brautfrisurentrends, sowohl Naomi Biden als auch Sofia Richie setzten mit einem einfachen Dutt und Mittelscheitel auf minimalistische, moderne Styles.

Dass zu jeder Hochzeit ein weißes Traumkleid gehört, ist in der Welt der Brautmode ebenfalls Vergangenheit. Ob Hosenanzug, Cocktailkleid oder legeres Leinenensemble, vor allem in den Sommermonaten verschwimmen die Grenzen zwischen festlicher und komfortabler Kleidung immer mehr – die Menschen, mit denen man den Tag verbringt, stehen im Vordergrund. Prinzessin Alexandra von Luxemburg, die Ende April Nicolas Bagory das Jawort gab, vollzog die standesamtliche Trauung in einem weißen Jumpsuit und einer dazu passenden ärmellosen Weste.

Trockenblumen, Eukalyptus und Co.

Nicht nur in den Looks der Bräute spiegelt sich ein sichtbarer Trend hin zu dezentem Chic wider, auch hinsichtlich des Dekors wird auf "Weniger ist mehr" gesetzt. Erdige, gedeckte Farben in Kombination mit Wildblumen und Eukalyptus schaffen eine romantische und heimelige Atmosphäre. Auch Sträuße aus Trockenblumen setzen sich durch, unter anderem weil die Haltbarkeit jene klassischer Blumendeko weit überschreitet. Der Trend, Brautjungfern in zur Hochzeit passenden Farben zu kleiden, hält sich bereits seit Jahren, doch auch hier wird vermehrt auf weniger auffällige Farben gesetzt. So kleidete Taylor Dome ihre Brautjungfern bei ihrer Hochzeit mit Schauspieler Taylor Lautner in Waldgrün.