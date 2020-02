Facebook

Die Grazer Haftanstalt Karlau © APA/ERWIN SCHERIAU (ERWIN SCHERIAU)

Angst? Ja, in der ersten Nacht in der Karlau habe er schon schlecht geschlafen, gesteht Hannes Kartnig. „Da haben sie mich in eine 15-Quadratmeter-Zelle gelegt mit einem Mörder, der seine Schwiegereltern in die Luft gesprengt hat, und einem Gangster, der schon 25 Jahre im Knast war und wegen einer Schießerei eingesessen ist“, erinnert sich der ehemalige Sturm-Graz-Präsident. „Ich habe die ganze Nacht die Hände schützend auf meinen Bauch gelegt, weil ich Angst hatte, dass einer durchdreht.“



Die Karlau – mit 67.500 Quadratmetern und 560 Haftplätzen drittgrößte Justizanstalt Österreichs. Hier sitzen (ausschließlich männliche) Häftlinge ein, die Strafzeiten zwischen drei Jahren und lebenslang ausgefasst haben. Dazu kommen geistig abnorme, aber zurechnungsfähige Rechtsbrecher, erklärt Josef Mock, Leiter der Justizanstalt. 43 Nationalitäten, unterschiedlichste Religionen, Kulturen, Sprachen. Eine eigene Welt.