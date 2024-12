Ein Meer von Glitzerpunkten funkelt, goldene Strahlen flirren, flackernde Lichtwellen schimmern. Ein faszinierendes Lichterspiel. Was die strahlende Mittagssonne zum ersten Advent auf der windkrausen Wasseroberfläche der Lagune vor Chioggia zaubert, kann eine Adventbeleuchtung kaum übertreffen. Allerdings geben sich die Chioggiotti redlich Mühe, zumal seit ihre Stadt weltweit vorweihnachtlich Furore macht. In der heiteren Netflix-Serie „Ich hasse Weihnachten“ („Io Odio Natale“) erstrahlt Italiens Hauptstadt der Fischerei in stimmungsvollem Lichterglanz. Im Adventschimmer über den Calli, Ponti und Canali versucht die bezaubernde Krankenschwester Gianna (Pilar Fogliati) einen Mann zu finden, den sie zum Familienfest des Jahres – dem Weihnachtsessen - mitbringen kann. Fast klappt es mit einem Verlobten, aber dann kommt ein fescher Weihnachtsmann dazwischen…

Auf Pfählen errichtete Stadt

Seit der bezaubernden Liebesgeschichte mit allerlei auch ernsten Familienproblemen lockt Chioggia zum Advent zusätzliche Gäste an, auch mit Stadtführungen zu den Netflix-Drehorten. Der Adventglanz setzt den wahren Reiz des wie Venedig auf Pfählen errichteten Chioggia mit seinen Kanälen und Brücken, Türmen und Kirchen in mildes Licht. Auf dem von Cafehäusern gesäumten Corso del Popolo, den sie hier nur „La Piazza“ nennen, wird ein buntes Babbo Natale Programm von Kinderspaß bis Konzert und Performance angeboten. Besonders reizvoll setzen Lichterketten die zehn Brücken des Canal Vena in Szene.

Der Adventglanz macht Chioggia noch schöner © Adi Winkler

Mit 1,6 Millionen Gästeankünften im Jahr ist Chioggia schon bisher ein ganzjährig beliebtes Touristenziel, sowie im Sommer besonders auch am schönen Strand von Sottomarina. Seit Venedig großen Kreuzfahrtschiffen die Hafeneinfahrt verwehrt, ist Chioggia zunehmend Anlegeplatz für mittelgroße Kreuzfahrtschiffe. „Chioggia ist eine außergewöhnliche Stadt, reich an Geschichte, Kultur und Traditionen. In der Adventzeit verwandeln sich die Gassen und die Kanäle in einen magischen Ort, der jeden, der ihn besucht, verzaubert“, schwärmt Tourismus-Stadtrat Riccardo Griguolo über seine eigene Stadt. „Es ist ein besonderer Moment, um den Charme einer authentischen Stadt zu entdecken, die es versteht, ihre Besucher mit Wärme und Schönheit zu empfangen.“

Forschungsinstitut

Die häufige Bezeichnung Klein-Venedig gefällt den Chioggiotti gar nicht, vielmehr bezeichnen sie gerne umgekehrt Venedig als Groß-Chioggia. Schließlich gab es hier schon lange vor Venedig einen Palazzo Grassi, der nicht nur bei Netflix mitspielt, sondern auch ein Forschungsinstitut für Meeresbiologie der Universität Padua beherbergt.

An Fisch mangelt es nie: Mit einer Flotte von 222 aktiven Fischerbooten ist Chioggia die Fischereigroßmacht Italiens © Adi Winkler

Während unter Napoleons Herrschaft die Klöster aufgelassen wurden und heute als Finanzamt und Polizeistation dienen, kann man bei drei erhaltenen mächtigen Türmen und in 16 Kirchen reichlich Kunstschätzen und Legenden nachspüren. So schlägt am Torre Sant´Andrea seit 1386 die zweitälteste Uhr der Welt In der Kathedrale beschreiben Fresken das Martyrium der Stadtpatrone San Felice und Fortunato und in der Basilica di San Giacomo e della Beata Vergine della Navicella bezeugen zahlreiche Votivtafeln die angebliche Wundertätigkeit der Madonna. Am Mauerwerk der Kirche sieht man noch den Pegel des Hochwassers 2019, das auch hier fast zwei Meter hoch stand. Heute beschützt nicht nur das Mose-Flutsystem Venedigs die Stadt, sondern auch noch ein eigenes „Baby Mose“ am Canal Vena das Stadtzentrum.

© Adi Winkler

Das Herz Chioggias betritt man durch das Portale a Prisca, das Tor zum Fischmarkt. Bis auf Montag ist er täglich Nachrichtenbörse und wirtschaftlicher Puls, zusammen mit dem Fischgroßmarkt daneben mit täglich zwei Auktionen. Kistenweise erfolgt an Händler bis nach Mailand die Versteigerung „l´asta all´orecchio“- also ins Ohr geflüstert. Der Auktionär – il banditore – nimmt die Angebote der umstehenden Händler ins Ohr geflüstert entgegen und gibt dann dem Bestbieter den Zuschlag. Mit einer Flotte von 222 aktiven Fischerbooten ist Chioggia die Fischereigroßmacht Italiens – mit allen Problemen der Branche. Hohe Treibstoffpreise für die überalterten Flotten machen den Fischern ebenso zu schaffen, wie der Klimawandel und der Grancho blu.

Muschelfang

Die gefräßige Blaukrabbe und die hohen Temperaturen der Adria ließen heuer von der Tagliamento- bis zur Po-Mündung den Fang der wichtigsten heimischen Muschelart, der Vongole Veraci, stellenweise bis zu 100 Prozent ausfallen. Man fürchtet einen Schaden von 100 Millionen Euro. Die Fischer ringen mit Protestfahrten – Anfang November auch in Venedig - und mit Streiks für mehr Hilfe von der EU. Sogar der Papst macht sich für mehr Unterstützung durch die Institutionen stark. Bei einer Audienz für eine Abordnung von Fischern aus ganz Italien, mit Teilnehmern auch aus Chioggia, bekräftigte Franziskus: „Wer am Meer geboren ist, kann das Meer nicht aus seinem Herzen reißen.“ So wie auch das Weihnachtsessen der reizenden Gianna wie bei allen Familien in Chioggia nicht vorstellbar ist ohne Muscheln und Fisch, mit Canoce und Capesante, mit Orata, Branzino oder Rombo – auf jeden Fall „adriatico“ und „nostrano“ – wörtlich unsriger, heimischer Fisch. Infos: www.comune.chioggia.ve.it