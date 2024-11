In Italien gibt es heuer einen Panettone für Experimentierfreudige. Denn der mehrfach ausgezeichnete Konditormeister Davide Muro aus Turin hat eine ungewöhnliche Protein-Variante des traditionellen Weihnachtsgebäcks kreiert. Der PanCricrì, wie seine Kreation heißt, enthält ein Prozent Insektenmehl, das karamellisiert und mit Schokolade überzogen und dem Teig beigemengt wird. Hergestellt wird das Mehl, das aus Deutschland importiert wird, aus Grillen.

Auch die Konditorei, die den laktosefreien Insekten-Panettone auf den Markt gebracht hat, ist keine unbekannte. Es handelt sich dabei um die fast 100 Jahre alte Knditorei Castino di Pinerolo in Turin, die auf eine noch längere Konditoren-Tradition zurückblickt. Denn bereits ab 1845 bestand an deren Standort unter dem ältesten Teil der Säulengänge der Piazza Duomo in Pinerolo eine Konditorei.

Muro ist bekannt dafür, gerne mit Aromen, Rezepten und ungewöhnlichen Kombinationen zu experimentieren. Bei seinem neuesten Produkt war es ihm wichtig, in die vorweihnachtliche Zeit, die häufig mit Völlerei verbunden ist, auch den gesundheitlichen Aspekt zu integrieren.

„Mir gefällt es, mit Geschmäckern zu spielen, unkonventionelle Kombinationen mit bisher in der Form nicht verwendeten Zutaten auszuprobieren und so auf die Nachfrage von Menschen zu reagieren, die sich für Gesundheit und Wohlbefinden interessieren. Der PanCricrì bietet ein neues Geschmackserlebnis, das Gesundheit und Gefallen verbindet“, sagte Muro gegenüber der Tageszeitung Corriere Torino. Erhältlich ist der Panettone in zwei Größen: Jener mit 200 Gramm kostet elf Euro, für den 450 Gramm schweren Kuchen zahlt man 25 Euro. Die ersten Bestellungen gebe es bereits.