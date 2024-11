Ein Weekend-Getaway ist Balsam für die Seele und stressfreie Zeit sollte auch zum Jahresende nicht vernachlässigt werden. Amadria Park bietet im kroatischen Istrien – nur wenige Autostunden von der österreichischen Grenze entfernt – in sechs unterschiedlichen familiengeführten Hotels ein Rund-um-Wohlfühlprogramm. Für einen Kurztrip mit Freund:innen, romantische Stunden zu zweit oder mit der ganzen Familie – und auch Hunde sind speziell im Amadria Park Hotel Agava willkommen!

© Amadria Park

Adria Feeling mit winterlichem Flair

Im Dezember verwandelt sich Opatija in ein vorweihnachtliches Paradies: Hunderttausende Lichter und zauberhafte Dekorationen sorgen in der Adventzeit für ein Wintermärchen. Hier schlendert man durch festlich gestaltete Straßen und Plätze des historischen Seebads in der Kvarner Bucht oder schnuppert am Spazierweg Lungomare milde Seeluft direkt am Meer.

An jedem Wochenende im Dezember sorgen warme Getränke und Glühwein, serviert aus einer Kutsche, beim Amadria Park Hotel Continental für Weihnachtsstimmung. Ein besonderes Highlight für Klein und Groß ist das „Breakfast with Santa“ am 5. Dezember. Live-Musik in diversen Hotelbars und kulinarische Highlights wie Austern, ein Silvesterdinner oder traditionell kroatische Köstlichkeiten runden das Angebot ab. Tipp: Am Silvesterabend beim Gewinnspiel im Amadria Park Hotel Royal mitspielen und mit tollen Preisen ins neue Jahr starten!

© Amadria Park

Familienspaß

Der Advent steht im Zeichen vieler Bräuche, wie wäre es damit, eine wunderbare Tradition zu ergänzen – ein Wochenende vor Weihnachten am Meer! Dank der sechs Amadria Park Hotels in Opatija kann auch auf die Zimmerwünsche der Gäste eingegangen werden – von großen Suiten bis extra pet-friendly.

Besonderes Highlight für alle Naschkatzen: In der hauseigenen Milenij Choco World werden an vier Tagen im Dezember (14., 21., 25., 28.12.) Weihnachtsdekorationen aus Schokolade auf Schoko-Ornamenten und anderen Leckereien präsentiert.

© Amadria Park, Marko Blažić

Wellness-Wunderland

Winterzeit ist Verwöhnzeit! In Opatija bietet Amadria Park zwei Wellness Oasen: Im Amadria Park Grand Hotel gibt es zwei Ebenen mit Pools, Saunen, Whirlpools, Bädern und einem Relaxarium. Im Amadria Park Hotel Milenij gibt es im Royal Spa-Treatments zur Revitalisierung von Körper, Geist und Seele. Den ganzen Dezember über bieten die Wellness-Center einen Adventkalender mit festlichen Höhepunkten, um sich auf die bevorstehende Weihnachtszeit vorzubereiten. Das Programm „New Year‘s Sparkle“ umfasst entspannende Stunden wie die Algotherm Ocean Origins Gesichtsbehandlung und verschiedene Massagen. Schokoladenliebhaber*innen können die After Eight Choco Massage (60 Min.) genießen, während auch Klassiker wie die Thai Royal Massage mit Kräutern (90 Min.) angeboten werden. Perfekt, um für den Jahresendspurt Kraft zu tanken!