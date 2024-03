Am Dachsteingletscher ist es ruhig in diesem Jahr. Die Südwandbahn ist wegen Umbauarbeiten an der Bergstation nur eingeschränkt in Betrieb. Bergfahrten können lediglich von Donnerstag bis Sonntag zwischen 8.15 und 10.15 Uhr gebucht werden. Wer eine Tour am herrlich verschneiten Dachsteinplateau plant, sollte also rechtzeitig reservieren. Durch die Wochenendfahrten ist aber die beliebte Dachsteinüberquerung zumindest an diesen Tagen möglich.

Eine ebenso beliebte Tour am Dachstein ist die Runde um den Koppenkarstein. Bei dieser Variante muss man etwa 450 Höhenmeter aufsteigen und darf sich dafür auf mehr als 1000 Höhenmeter Abfahrt freuen. Anders als bei der Dachsteinüberquerung kommt man bei dieser Tour wieder zum Ausgangspunkt zurück. Die Rundtour führt landschaftlich eindrucksvoll durch hochalpines Gelände. Aber Achtung: Wer nur wenig Erfahrung hat oder die Verhältnisse vor Ort nicht kennt, sollte sich unbedingt einem Bergführer anschließen.

Die Tour beginnt mit der Seilbahnfahrt zur Bergstation am Hunerkogel auf 2700 Metern. Von hier geht es auf den ehemaligen Gletscherskipisten in östlicher Richtung zur Talstation des Sessellifts und ab hier dann mit Schwung im leichten Auf und Ab entlang des Sommerwegs in Richtung Guttenberghaus.

Vor dem markanten Landfriedstein zweigt die Tour nach rechts ab. In einer flachen Senke werden dann die Felle auf die Ski aufgezogen. Nun folgt der Aufstieg in westlicher Richtung zur Edelgrießhöhe. Eindrucksvoll geht es unter den Südwänden des Koppenkarsteins entlang. Zunächst ist die Spur flach, dann steigen wir in Kehren hinauf zu einem breiten Rücken, bis fast an die Felsmauer des Koppenkarsteins, wo die Einfahrt ins Edelgrieß liegt.

Teilweise recht steil steigen wir durch das nach Süden hin offene Tal. Die Abfahrt führt ins Ramsauer Almengebiet, wo sich aufgrund der ungewöhnlich hohen Temperaturen schon die ersten Christrosen gezeigt haben. Nach dem Edelgrieß halten wir uns nach rechts und fahren zurück in Richtung der Dachsteinseilbahn.