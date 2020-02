Verbraucherrechte Kein Einkauf ohne App: Ist das eine Diskriminierung?

Der Digitalisierungszwang für Konsumenten greift um sich. Welche Rechte jene haben, die ohne App & Co. einkaufen wollen und dabei auch nicht auf Rabatte verzichten möchten. Datenschutz in der täglichen Praxis.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Sinisa Pismestrovic

"Ohne App kein Dip“ schrieb unlängst eine Leserin in die Betreffzeile Ihrer E-Mail an die Ombudsredaktion. Der Stein des Anstoßes: Eine Fast-Food-Kette verweigerte ihr den „analogen“ Verkauf eines speziellen Burger-Dips im Geschäft, weil man diesen nur per App bestellen könne. Unsere Leserin lehnt Apps aber grundsätzlich ab, wie sie sagt. „Die Angelegenheit ist per se nicht wichtig, aber der Digitalisierungszwang betrifft immer mehr Bereiche - dabei können und wollen viele nicht mit Apps hantieren. Außerdem wird es immer schwieriger, ohne digitale Technologien von Treuekundenvorteilen zu profitieren“, meint sie und möchte wissen: „Ist das nicht Diskriminierung? Und kann man sich dagegen rechtlich nicht zur Wehr setzen?“