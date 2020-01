Facebook

Für den getrennt lebenden Elternteil ist der Familienbonus Plus im besten Fall ein Nullsummenspiel... © (c) Rostislav Sedlacek - stock.adobe.com

In politischen Diskussionen hört man immer wieder, dass die mit dem Familienbonus Plus einhergehende Steuerentlastung des „Familienbonus Plus“ eine der wichtigen politische Errungenschaften der letzten Zeit sei. Diese Steuerentlastung käme getrennt lebenden Elternteile - vorausgesetzt beide verfügen über ein monatliches Einkommen von zumindest 1700 Euro brutto - gleichermaßen zugute. Die Wiener Familienrechtsexpertin Katharina Braun will das so nicht stehen lassen. „Stimmt nicht“, sagt sie. Denn die mit dem Familienbonus einhergehende Steuerentlastung komme mittelbar dem Kind zugute. „Für den getrennt lebenden Elternteil ist der Familienbonus Plus im besten Fall ein Nullsummenspiel.“