Long Covid ist eine Krankheit mit vielen Fragezeichen. Auch bei Kindern.

Rund zehn Prozent der Erwachsenen, die an Covid-19 erkrankt waren, leiden unter Long Covid. Die Datenlage ist löchrig, eine genaue Inzidenz lässt sich nicht festmachen. Noch schwieriger ist die Abschätzung, wie viele Kinder und Jugendliche an Long Covid leiden. „Die Frage, ob Kinder von Long Covid überhaupt betroffen sind, ist gelöst“, sagt Volker Strenger, Leiter der Infektions- und Long-Covid-Ambulanz an der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde Graz.

Wie viele Kinder betroffen sind, ist nicht genau zu beziffern. Denn die Erkrankung ist eine sehr diverse mit unterschiedlichsten Symptomen. So leiden manche unter Konzentrationsschwierigkeiten, Geschmacksverlust oder einem Ausschlag, andere sind nicht in der Lage, die Schule zu besuchen. Zudem gibt es keine klaren diagnostischen Kriterien.

Gängige Symptome bei Kindern

„Es gibt einige häufige Symptome“, erzählt Strenger aus der Praxis. Etwa ein ausgeprägtes Müdigkeitsgefühl, Atembeschwerden ähnlich einer Asthmasymptomatik. „Hier ist das Problem, dass es sich häufig nur um eine Symptomatik handelt. Wenn man den Verdacht mit einer Lungenfunktionsuntersuchung abzuklären versucht, sind diese Patienten unauffällig“, so der Experte.

„Das ist eines unserer Hauptprobleme, denn nur weil ich es nicht nachweisen kann, heißt das nicht, dass dieser Person nichts fehlt.“ Auffallend sei auch, dass der gesundheitliche Zustand variiert, manche Betroffenen seien an guten Tagen durchaus belastbar. „Aber je mehr sie sich belasten, umso mehr sind sie danach müde und können gar nicht mehr aufstehen.“

Behandlung weitgehend symptomatisch

Behandelt kann nur symptomatisch und durch Verhaltensmaßnahmen werden, es gibt keine bewiesene medikamentöse Therapie gegen Long Covid, lediglich Therapieversuche. Pacing, also die Belastung nicht über eine bestimmte Grenze hinaus, hat sich in zahlreichen Fällen bewährt. „Die Erfahrung zeigt, dass es in den meisten Fällen kein anhaltender Zustand ist und wieder besser wird.“