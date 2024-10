Die Schulter ist das beweglichste Gelenk in unserem Körper: Dieser Umstand macht die Schulter auch anfällig für Überlastungen und Verletzungen. Damit es nicht so weit kommt, zeige ich in meinem aktuellen Video fünf Übungen, mit denen wir die Schulter beweglich und stabil halten können. Als Hilfsmittel wird diesmal ein Gummiband und ein leichtes Gewicht, zum Beispiel eine Flasche Wasser, benötigt. Viel Spaß beim Mitturnen!