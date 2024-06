In meinem neuen Video zeige ich euch Übungen, welche die Beweglichkeit der Brustwirbelsäule unterstützen. Grundsätzlich ist diese sehr beweglich. Wenn wir zum Beispiel Rad fahren oder im Auto sitzen und uns nach hinten umdrehen, dann kommt die Rotation aus der Brustwirbelsäule. Auch beugen, strecken, sich mit dem Oberkörper seitwärts bewegen – an all diesen Bewegungen ist die Brustwirbelsäule beteiligt. Bei vielen Menschen ist diese aber nicht mehr so beweglich, wie es eigentlich sein sollte. Das kann sich dann auf verschiedene Art und Weise im Alltag bemerkbar machen. Um dem vorzubeugen, ist es sinnvoll, die Brustwirbelsäule dahingehend zu mobilisieren. Los geht’s!