Für das neue Jahr habe ich mir eine neue Morgenroutine überlegt: Mit diesen Übungen können Sie den Körper gleich in der Früh – aber auch zu jeder anderen Tageszeit – einmal komplett durchbewegen. Der Vorteil, wenn man die Routine gleich am Morgen durchführt: Das Training ist für diesen Tag erledigt und man muss sich später nicht mehr dazu aufraffen. Und ich versichere: Nach der Trainingsroutine fühlen Sie sich wie neugeboren! Die Routine ist auch nicht lang, in etwa zehn Minuten ist das Programm erledigt – so viel Zeit kann man sich in der Früh für die eigene Gesundheit nehmen. Und jetzt: Viel Spaß beim Mitturnen!