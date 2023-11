Heute geht es wieder um das Thema Laufen: Mit hat eine Leserin geschrieben, die immer wieder mit Problemen in der Hüfte zu kämpfen hat. Sie wollte wissen, ob man diesen Hüftbeschwerden vorbeugen kann. Deshalb zeige ich euch heute fünf einfache Übungen, mit denen man Beschwerden in der Hüfte vorbeugen kann. Mit diesen Übungen habe ich in der Praxis sehr gute Erfahrungen gemacht. Ich wünsche euch viel Spaß beim Mitturnen!

Bernd Marl ist Sportwissenschaftler und Trainer. www.trainingmitverstand.com