Während in den Zwanzigern die Kraftleistungsfähigkeit der Muskulatur am höchsten ist, nimmt ab dem 30. Lebensjahr die Kraft minimal, aber dennoch kontinuierlich ab. Ab dem 60. Lebensjahr kann die Kraftleistungsfähigkeit dann schon deutlicher abnehmen als in den vorangegangenen Jahren.

Um diesem Prozess entgegenzusteuern und die körperlichen Funktionen und Fähigkeiten für den Alltag beizubehalten, reicht Ausdauertraining alleine nicht aus. Regelmäßiges Krafttraining sollte auch bei Seniorinnen und Senioren immer wieder am Plan stehen. Das Krafttraining für Senioren sollte neben einer Verbesserung der Kraft auch eine verbesserte Koordination und Beweglichkeit als Ziel haben. Coach Bernd Marl zeigt in seinem neuen Video, gemeinsam mit seinem Freund Erich (80), wie ein solches Training aussehen kann.