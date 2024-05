In meinem aktuellen Video zeige ich euch vier einfache Übungen, mit denen ihr eure Hüfte beweglicher macht. Wir sprechen dabei von der Hüftmobilisierung. In der Praxis habe ich oft mit den Folgen einer unbeweglichen Hüfte zu tun – das können Rückenbeschwerden sein, eine unbewegliche Hüfte kann sich aber auch ungünstig auf den Bewegungsablauf beim Laufen auswirken. Überlastungsbeschwerden können die Folge sein! Damit es nicht so weit kommt, holt euch einen Sessel und los geht‘s!