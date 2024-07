Es ist Urlaubszeit: Daher zeige ich euch in meinem aktuellen Video ein paar unkomplizierte Übungen, die ihr auch unterwegs im Hotelzimmer oder am Campingplatz absolvieren könnt. Ich habe extra Übungen ausgewählt, die nicht besonders intensiv sind, denn im Urlaub will sich ja auch niemand verausgaben. Dieser Übungszyklus ist dazu da, dass man auch in der Urlaubszeit in seiner gewohnten Trainingsroutine bleibt und der Wiedereinstieg ins Training danach nicht so schwerfällt. Wir machen vier Übungen in Form eines Zirkels, die in rund 20 Minuten erledigt sind. Viel Spaß beim Mitturnen!