Endlich lassen die Temperaturen wieder zu, bei offenem Fenster zu schlafen und laue Sommerabende auf der Terrasse oder dem Balkon zu genießen - die einzigen, die den Frieden stören, sind Gelsen. Oft bemerkt man erst am nächsten Tag die lästigen Stiche, wenn der Juckreiz einsetzt. In den Drogerieregalen finden sich zahlreiche Mittel, die den Insekten Einhalt gebieten und sie abwehren soll, häufig jedoch zum Leidwesen der Umwelt.

Gelsenstecker und Gelsenspiralen geben chemische Wirkstoffe an die Luft ab und können dadurch nicht nur der Umwelt, sondern auch der Gesundheit schaden. Künstliche Pyrethroide sind die häufigsten Wirkstoffe zur Bekämpfung von Insekten. Sie sind Nervengifte und wirken schon in sehr geringen Mengen gegen fliegende und krabbelnde Insekten. Bei empfindlichen Menschen können sie Juckreiz, Hautentzündungen, Hustenreiz oder Allergien auslösen. Zwar werden die Stoffe nicht so leicht über die Haut aufgenommen, sehr wohl aber über die Lunge. Aus diesem Grund empfiehlt es sich, auf Alternativen ohne Chemie zurückzugreifen.

Alternativen zur Chemie

Wer gern bei offenem Fenster schläft, für den bietet es sich an, vor Fenstern und Balkontüren Gelsengitter anzubringen, auch ein Moskitonetz über dem Bett kann Abhilfe gegen Stiche schaffen. Auch Zugluft mögen Gelsen nicht. Von Lichtquellen werden sie hingegen angezogen, deswegen ist die Devise bei Abenden auf der Terrasse: "Licht aus."

Mit der richtigen Kleiderwahl können die unliebsamen Begegnungen mit den stechenden Insekten ebenfalls eingedämmt werden. Weite, luftige Kleidung ist nicht nur angenehm bei heißen Temperaturen, sondern kann Gelsen auch daran hindern, zustechen zu können. Von dünnen, eng anliegenden Stoffen lassen sich die Tiere nämlich nicht aufhalten.

Auch mit ätherischen Ölen können Gelsen ohne chemische Wirkstoffe ferngehalten werden. Lavendel-, Sandelholz-, Eukalyptus- oder Salbeiöl zeigen die beste Wirkung - einfach einige Tropfen auf ein Tuch träufeln und neben sich auf das Kopfkissen legen. Wasseransammlungen sind zudem die ideale Brutstätte für Gelsen, Regentonnen sollten deshalb gut abgedeckt werden.

