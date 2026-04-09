Zweimal täglich, mindestens zwei Minuten: So lautet die Empfehlung von Zahnärzten für das Zähneputzen. Die Realität in Österreich sieht jedoch anders aus. Nur etwas mehr als die Hälfte hält sich an diese Regel. 45 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher putzen ihre Zähne zu selten und zu kurz. 14 Prozent vergessen manchmal sogar komplett auf das Zähneputzen. Besonders anfällig dafür sind die Gen Z und alleinerziehende Personen, besagt eine aktuelle Umfrage.

Auch auf den regelmäßigen Wechsel der Zahnbürste bzw. des Bürstenkopfes wird häufig vergessen. Obwohl Zahnärztinnen und Zahnärzte einen Wechsel zumindest alle zwei bis drei Monate empfehlen, um eine optimale Zahnreinigung sicherzustellen, tauschen nur 58 Prozent der Befragten diese regelmäßig aus. Frauen sind dabei gewissenhafter, Männer weniger. Das ergab eine Marketagent-Umfrage für Oral-B.

Knapp die Hälfte putzt elektrisch

Besonders wichtig ist den Leuten beim Zähneputzen demnach der Schutz vor gesundheitlichen Problemen wie Karies (73 Prozent) und Zahnfleischproblemen (63 Prozent). Dahinter folgen ein frischer Atem (57 Prozent), saubere und glatte Zähne nach dem Putzen (55 Prozent) sowie weißere Zähne (36 Prozent). Wenn es um das Strahlen der Zähne geht, zeigt sich ein klarer Unterschied zwischen den Generationen. Für fast jeden Zweiten der Generation Z sind weiße Zähne wichtig, während es bei den Babyboomern nur 22 Prozent sind.

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Knapp die Hälfte der österreichischen Bevölkerung verwendet elektrische Zahnbürsten. Hier zeigt sich ein deutlicher Trend: Frauen benutzen mit 44 Prozent eher die Handzahnbürste, während bereits die Hälfte (51 Prozent) aller Männer auf eine elektrische Zahnreinigung setzt.

Wissenskluft bei Zahngesundheit

Fast drei Viertel der Befragten halten gesunde Zähne für wichtig für ihr allgemeines Wohlbefinden. Trotzdem gibt es nicht nur beim Zähneputzen selbst, sondern auch in Sachen Gesundheitsbildung Aufholbedarf. Drei von zehn Österreichern wissen nicht, dass eine schlechte Zahngesundheit Auswirkungen auf ihre gesamte Gesundheit haben kann. Dabei gibt es den Ergebnissen der Umfrage zufolge eine Wissenskluft zwischen den Generationen: Babyboomer kennen den Zusammenhang deutlich besser (78 Prozent) als die Gen Z (58 Prozent). Dieses Gefälle zeichnet sich auch geografisch ab: Während drei Viertel der Menschen in Oberösterreich diesen Zusammenhang kennen, sind es in Wien nur 62 Prozent.

20 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher sehen die Zahnpflege bei Kindern nicht als besonders wichtig an, obwohl gerade diese den Grundstein für ein lebenslanges, gesundes Lächeln legt. Zudem kontrolliert nur etwas mehr als die Hälfte der befragten Eltern regelmäßig, ob ihre Kinder richtig Zähne putzen, und nur 63 Prozent gehen regelmäßig mit ihren Kindern zur Zahnkontrolle. Jeder fünfte Elternteil findet es schwierig, die Kinder zum Zähneputzen zu motivieren.