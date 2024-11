Fake News im Gemüseregal. Das wäre ein griffiger Slogan in unserer aktuellen Empörungsgesellschaft. Denn: Im Namen der Süßkartoffel befindet sich zwar das Wort Kartoffel, in Wahrheit hat sie aber sehr wenig mit normalen Erdäpfeln gemeinsam. Süßkartoffeln werden den Windengewächsen und somit dem Wurzelgemüse zugeordnet. Wie auch Rüben, Karotten, Radieschen oder auch Rote Beete und nicht wie Erdäpfel den Nachtschattengewächsen. Als Batate, weiße Kartoffel oder Knollenwinde ist sie vor allem in Neuseeland und Südamerika beheimatet.

Video – So kommt im Gjerkeš Süßkartoffel auf den Teller

Die aromatischen bunten Knollen haben aber auch bei uns in den letzten Jahren einen regelrechten Hype erlebt. Vor allem Süßkartoffel-Pommes gehören in der Foodie-Szene mittlerweile genauso dazu wie Smashed Burger und selbstgemachte Eistees. Aber auch abseits von Hipster-Fast-Food macht die olle Knolle in der Küche einiges her. Darauf weist auch Rok Smonkar hin.

Der junge Küchenchef kocht im unweit von St. Anna am Aigen gelegenen Betrieb Posestvo Gjerkeš. Am slowenischen Anwesen trinkt man schon lange guten Wein, seit wenigen Jahren isst man unter der Restaurantleitung von Matic Gjerkeš auch hervorragend. Rok Smonkar und seinem Team sei Dank. Kräuter zupft er aus dem eigenen Garten, Gemüse und Fleisch kommen von benachbarten Bauern. Wenig erstaunlich wurde er in diesem Jahr bereits vom „Gault & Millau Slowenien“ als Newcomer besonders hervorgehoben.

„Bei der Zubereitung von Süßkartoffel gilt: Was mit Erdäpfeln geht, funktioniert mit Süßkartoffeln auch! Sprich, man kann sie auch reiben, stampfen, würfeln, in Spalten und Stäbchen schneiden oder als Ganzes im Backofen zubereiten“, erklärt der experimentierfreudige Koch.

Cool wie ein Stuhl: die Jungs vom Gjerkeš © Lisa Haindl

Für uns bringt Smonkar die Süßkartoffel in drei Varianten auf den Teller: Als Püree, Chips und Ragout. Als Nebendarsteller gesellt sich ein perfekt gebratenes Stück Rinderfilet dazu. Wer es gerne vegetarisch mag, schiebt noch Süßkartoffel im Ganzen in den Ofen. Etwas Crème fraîche oder Sauerrahm darüber und: Mahlzeit!