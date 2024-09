GRAZER KUNSTVEREIN

Die verbissene Ernsthaftigkeit, mit der die Kinder ans Werk gehen, ringt einem zwangsläufig ein Lächeln ab. Aber so ganz ernst ging es dann hinter den Kulissen auch wieder nicht zu, wie Josef Dabernig erzählt: „Lacrimosa“ ist das neueste Werk des gebürtigen Kärntners und eines seiner persönlichsten. Im Zentrum steht ein Haus im kärntnerischen Kötschach-Mauthen, das mit seiner Kindheit und jener Frau verwoben ist, der es gehört: Tante Anni. Fünf Tage nach dem Dreh ist sie gestorben, der Film eine elfminütige Reminiszenz an die sehr religiöse und sehr strenge Tante. Josef Dabernig ist in dem Haus aufgewachsen und schickt jetzt seine Enkelkinder mit einem Kindersarg auf Erkundungstour durch das Haus. Was mag es erzählen, das Gebäude, dem die Tante Anni ihren Stempel aufgedrückt hat und in das sie sogar eine Orgel hat einbauen lassen. Das Gebäude ist freilich weit mehr als das, was man sieht: Die reduzierte Einrichtung sollte nicht darüber hinwegtäuschen, was der Film verrät – das Haus hat ein Gedächtnis, ist ein Erinnerungsspeicher, auch jener von Josef Dabernig. Da blitzt ein Rosenkranz auf, jemand betet, da wird der Sarg im steilen Stiegenhaus um die Ecke gezwängt.

„Lacrimosa“, Standbild, 2024 © Josef Dabernig

Das Haus ist groß, aber eine Enge, die viele Abstufungen hat, die wird spürbar. Und man glaubt, sie herauszuhören, wenn Tante Anni die Orgel spielt. Man ist an Orte gebunden, auch wenn man ihnen entfliehen kann. Ein Voiceover erzählt von einem anderen Ort, der ebenso ein Tiefenspeicher ganz persönlicher Erinnerungen ist: Bruno Pellandini erinnert sich an das Haus seiner Großeltern im Tessin (gesprochen von Johanna Orsini). Beides verdichtet sich zu einer kaleidoskopischen Spurensuche vergangener Biografien. Neben „Lacrimosa“ sind noch weitere, frühere Arbeiten des Künstlers zu sehen – eine Auslotung des Dabernig-Universums.

Josef Dabernig. „Lacrimosa“, bis 17. 11. im Grazer Kunstverein. Burggasse 4. grazerkunstverein.org

QL-GALERIE

Was bleibt, wenn etwas verschwindet? Ist eine Leerstelle nicht viel mehr der Umriss dessen, die Erinnerung daran, was einst war? Das Künstlerduo „zweintopf“ folgt mit seiner Ausstellung in der QL-Galerie einer ganz besonderen Leerstelle: dem Kreuz. Leerstellen, die aus Puzzles herausgekratzt wurden. Durch diese Reduktion ergibt sich eine Präsenz, die das Symbolhafte des Kreuzes intensiv herausstreicht, immer und immer wieder. Wie ein Ausrufezeichen, ummantelt vom schrillen, neongelben Schein der Bilderrahmen. Eva Pichler und Gerhard Pichler haben ein Faible für Schriftzüge, etwa von Geschäften, die aus dem Stadtbild auf Nimmerwiedersehen verschwinden. „zweintopf“ lassen sie noch einmal neu aufleben und das nicht nur im Wortsinn. Mancherorts machen sich Buchstaben dann gleich selbstständig – das „I“. Legen Sie mal den Kopf zur Seite, so geht es gut und gerne als Bindestrich durch!

zweintopf. Intention. Irrsinn. Ismus, bis 31. 10., QL-Galerie, Leegasse 24.

Am Samstag findet im Rahmen vom steirischen herbst ein Rundgang durch die Ausstellungen im Partnerprogramm statt. Sieben Orte stehen ab 11 Uhr am Programm: HDA - Haus der Architektur (Expertentalk zur neuen Ausstellung „Bioclimatic Actions“), Camera Austria (Führung der Kuratorinnen), Kunsthaus Graz (Performance von Santiago Sierra), Kultum (Johannes Rauchenberger im Gespräch mit Zlatko Kopljar), Grazer Kunstverein, esc medien kunst labor (Ausstellungseröffnung mit Eröffnungsexkurs von Lisz Hirn), Schaumbad. steirischerherbst.at