Marijana Stoisits, seit 2009 Geschäftsführerin der Vienna Film Commission, ist am Donnerstag mit dem Goldenen Verdienstzeichen des Landes Wien ausgezeichnet worden. Die Auszeichnung wurde ihr von Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) anlässlich eines Fests zum 15-jährigen Bestehen dieser städtischen Service- und Anlaufstelle für Dreharbeiten in Wien im Wien Museum überreicht.

„Du bist eine Cineastin, die als Geburtshelferin dazu beiträgt, die schönsten Filmstoffe zu realisieren und Bilder aus der lebenswertesten Stadt der Welt in Kinosäle und Wohnzimmer aller Kontinente zu transportieren“, würdigte Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler (SPÖ) in ihrer Laudatio die 1960 im Burgenländischen Stinatz Geborene, die nach Studien in Wien, Hamburg und Berlin u. a. beim deutschen Nachrichtenmagazin „Spiegel“ arbeitete, ehe sie zur neu gegründeten Vienna Film Commission wechselte.