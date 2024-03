Katharina Mückstein: „Es braucht Kontrolle von Macht“

Interview. Am Sonntag gibt Katharina Mückstein ihr „Tatort“-Debüt im Fall „Dein Verlust“, bei dem Moritz Eisner jede Erinnerung an seinen Geburtstag fehlt. Die Regisseurin über Schimanski, Übergriffe in der Filmindustrie und fehlende Kontrollinstanzen.