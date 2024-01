Es waren fantastische Zeiten für die Science-Fiction, als Flash Gordon am 7. Jänner 1934 mit dem Flugzeug abstürzte. Aber von so einer Lappalie ließ sich der weltberühmte Polo-Spieler und Yale-Absolvent in seinem ersten Auftritt in US-Zeitungen nicht aufhalten: Er schnappte sich einen Fallschirm sowie die scheinbar einzige andere Passagierin, Dale Arden, und sprang mit ihr aus dem brennenden Flugzeug.