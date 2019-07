Das wird laut, hart – und komisch. "Steel Panther" geben dem Glam-Metal beim Rock in Graz am Dienstag die Albernheit, die ihm zusteht.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Hart ironisch: Steel Panther © APA/HERBERT P. OCZERET

Wer sich an die Achtzigerjahre noch erinnern kann, erlebt derzeit ganz schön viele Déjà-vus: In Europa boomt die Öko-Bewegung, zwischen den USA und dem Iran herrscht Krisenstimmung, und im Fernsehen laufen Serien wie „Das Boot“. Und dann sind da noch die Langhaarigen von „Steel Panther“ – heute zweiter Headliner beim „Rock in Graz“-Festival auf dem Messegelände. Selbst bezeichnen sich die Kalifornier als „die führende Party-Band der Welt“, was man darf, wenn man als Cover-Partie von Bands wie Van Halen, Bon Jovi, Poison angefangen hat und sich seither mit Spaß-Alben wie „Balls Out“ oder „Lower the Bar“ ein internationales, ironie-affines Publikum erspielt hat.

Ute Baumhackl Ressortleiterin Kultur-, TV & Medienredaktion Mehr von Ute Baumhackl

Dass die Hair-Metal-Clowns in Videos, Songtiteln und Bühnenshows ein eher(siehe Video oben) zur Schau getragen, gehört da ebenso zum Programm wie Tigerleggings, Schaumfestiger und die Windmaschine, die eigentlich als fünftes Bandmitglied gelistet sein müsste. Nimmt man sie nicht zu ernst, macht der Ulk-Rock der vier jedenfalls ziemlich viel Spaß. Und das Festival Rock in Graz bietet mit den harten Tönen von