Das Electric Nation Festival vergangenen Samstag am Messegelände freute die Touristiker – Anrainer müssen sich erst daran gewöhnen © Ballguide/Hütter

Einigen Anrainern dröhnt nach dieser „Electric Nation“-Party am Samstag noch das Trommelfell. Dabei steigt schon heute mit dem „Rock in Graz“-Festival mit Limp Bizkit & Co das nächste lautstarke Fest.

Der sommerliche Open-Air-Reigen am Messegelände sorgt nun für Wirbel.