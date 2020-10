Facebook

Dürfen sich über den TV-Tagessieg in Deutschland freuen: Adele Neuhauser und Harald Krassnitzer © ORF

Der neue Österreich-"Tatort" mit Harald Krassnitzer und Adele Neuhauser hat der ARD am Sonntagabend in Deutschland den TV-Quotensieg beschert. Um 20.15 Uhr schalteten 8,19 Millionen Zuschauer die Folge "Krank" ein, was einem Marktanteil von 23,3 Prozent in Deutschland entsprach. In Österreich sahen im Schnitt 932.000 Menschen auf ORF 2 den neuen Austro-"Tatort" - ein Marktanteil von 29 Prozent.

Die Reaktionen auf Twitter waren sehr unterschiedlich. Hier einige Tweets:

Servus! Hier meldet sich der Übersetzungsdienst.

"Fetzenschädel" ist Österreichisch und bedeutet so viel wie Dummkopf, Depp oder Idiot.

Bitte, gern.#Tatort #Servicetweet — Tatort (@Tatort) October 25, 2020

Der Tatort gestern stellte sich nicht nur zwischen Schulmedizin und Naturheilkunde, sondern auch zwischen griechischer Mythologie und Bibel. Hätte auch noch gut gefunden: Frische Vs. Tiefkühlkost.#Tatort — Maurice Summen (@MauriceSummen) October 26, 2020

Ein wirklich verschwurbelter #Tatort.

Möglicherweise wurde die "Sanfte Medizin" als Quotenbringer genutzt, um das Problem der Machtgier, psychopathischen Verhaltens und Manipulation von Menschen auf deren Kosten zu transportieren.

Süß die "Ratio-Rede" des Pathologen. Hihihihi — AlteTante108 (@Tante108) October 26, 2020

Sehr witzige Dialoge. Schade, dass ich nicht alle verstanden habe. #Tatort — Michael Kluth (@Michael_Kluth) October 25, 2020

Zum Nachsehen: hier lang bitte.