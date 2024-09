Am 26. Februar moderierte Kristina Inhof vorerst ihre letzte Sendung im ORF. Der Grund war erfreulich: Im April wurde sie Mama der kleinen Lena. Danach ging es für die beliebte Moderatorin in die Babypause.

Rückkehr ins Fernsehen

Sie hielt ihre Fans in der Zwischenzeit auf ihrem Instagram-Profil auf dem Laufenden. Dort hat sie auch kürzlich angekündigt, dass es bald News geben wird. Gestern gab es nun die Auflösung. Kristina Inhof kehrt wieder ins Fernsehen zurück

„Ab 1. Oktober seht ihr mich wieder im ORF und ich freue mich schon so auf all die Sendungen, die ich für euch moderieren darf. Ob die Zukunft auch so abwechslungsreich wird wie meine Vergangenheit? Ich liebe den Blick zurück und bin so dankbar! Bald geht’s wieder los, ich hoffe, ihr freut euch genauso wie ich“, schreibt die Moderatorin auf Instagram. In welchen Sendungen sie zum Einsatz kommen wird, ist noch unklar. Ab 1. Oktober weiß man vermutlich mehr.