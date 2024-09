Susanne Schnabl-Wunderlich (44) und Alexandra Maritza Wachter (34) moderieren in diesem Nationalrats-Wahlkampf die TV-Duelle im ORF. Bei 10 Konfrontationen werden alle im Nationalrat vertretenen Parteien für sich und gegen die jeweils anderen kämpfen und für die Moderatorinnen heißt das: objektiv sein, sachlich bleiben und im besten Fall eine gute Entscheidungshilfe für die Zuseher:innen bieten. Aber geht das überhaupt? Ist politischer Journalismus denn überhaupt glaubwürdig, ohne die eigene Haltung zu zeigen?

Hören Sie hier gleich den Podcast mit den beiden ORF-Journalistinnen

In der aktuellen Episode unseres Gesellschaftspodcasts „fair&female“ klären wir genau das. Und wir blicken noch einmal auf die stark polarisierende „Causa Lena Schilling“. Immerhin war auch ORF-Kollege Martin Thür in die Unwahrheiten der Grünen Spitzenkandidatin verwickelt und der Umgang mit dem Thema wurde natürlich in der ORF-Redaktion heftig diskutiert.

Podcast-Aufnahme mit den beiden ORF-Moderatorinnen Susanne Schnabl und Alexandra Wachter - mit Kleine Zeitung Podcast-Leiterin Barbara Haas (v. li.) © Christoph Kleinsasser

Aber wir sprechen auch über die beiden Journalistinnen persönlich, über ihre berufliche Motivation und ihr vereintes Bestreben, Politik und Journalismus wieder durchlässiger und damit attraktiver zu machen. Gerade in Zeiten, die unübersichtlich scheinen und gerade wenn sich Menschen unsicher werden, wem sie noch vertrauen können.

Hier stehen alle Termine der Duelle und die restliche ORF-Berichterstattung und hier sind die Termine von Puls4/Puls24. Die Kleine Zeitung wird am 3. September in Salzburg eine Elefantenrunde live am Abend senden.