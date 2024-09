Corinna Kamper hat aufregende Wochen hinter sich: Zuerst hält Partner Danilo Campisi an ihrem 30. Geburtstag um ihre Hand an, geheiratet wird spätestens 2026 in der Südsteiermark. Dann wurde sie letzte Woche vom ORF-Publikum zurück auf die Gymnastikmatte gewählt. Ab Montag, dem 30. September, wird sie für zwei aufeinanderfolgende Wochen live im Vormittagsprogramm „Fit mit den Stars“ Übungen vorturnen.