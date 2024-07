Ein verwunschenes Waldstück in der Stadt, ein Amphitheater: Joan Català lehnt an einem Baum, versteckt hinter einem Bündel Eisenstangen. Gleich wird er sich ins Publikum mischen, die Stangen als Krücken nutzend, als Zelt, als Trompete. Sein Spielzeug verteilt er auch an die Menschen, die ihm dabei zusehen, wie er vom humpelnden Clown zu Doctor Octopus mutiert, zum Hubschrauber und zum Spielkameraden, der eine Runde Räuber und Gendarm dirigiert, bevor ihm alle helfen, seine Stangen zu einer Skulptur zu verknoten. Mit großem artistischem Können feiert Catalàs „Idiòfona“ die clowneske Erzählung vom Glück des Scheiterns. Und von der Schönheit spielerisch geteilter Freude. „Idiòfona“. Heute, 18 Uhr.

Am Hauptplatz haben sich hunderte Menschen versammelt, um die französische Truppe Cheptel Aleïkoum zu bestaunen. Die fahren für „OctOpus“ per Veló vor und starten ein flottes Brass-Konzert. Das aus der dritten Reihe zu verfolgen, ist manchen zu mühsam, aber die Truppe tut alles, für bessere Sicht: Sie klettern auf ihre Instrumentenkoffer, auf die Fahrräder, auf die Fahrradfahrerin … stets ohne ihr Spiel zu unterbrechen. Eindrucksvolle Blasmusikakrobatik mit Witz. „OctOpus“. Heute, 19 Uhr.

Das Musizieren als Teil akrobatischer Performance feiert auch der französische Cirque Aïtal. Doch seine Produktion „À Ciel Ouvert“ bietet weit mehr als den Schau- und Unterhaltungswert solcher Virtuosität. Und sprengt zugleich die Grenzen des Cirque Nouveau. In einer zum Zelt erweiterten Wagenburg wird das Innere des Zirkus nach außen gestülpt – und umgekehrt: Die Manege wird zum Tummelplatz für das Leben der Zirkusmenschen, ihre Tiere (Hühner, Tauben, Gänse) und Kinder. In einer Revue rustikaler Alltagsszenen entfaltet der Abend seine große melancholisch-groteske Poesie zwischen zerschmissenen Tellern, Huhn- und Taubentanz, einer Tuba-Distillerie und sehr vielen Daunen. Ganz nebenbei erfindet er die Kunst akrobatischer Meditation, die – erraten – das Innere nach außen stülpt. Und umgekehrt. „À Ciel Ouvert“. 29., 30.7., 1., 2., 3.8., 20 Uhr, Augarten.

Danach will man sich einfach nach Südfrankreich träumen. Doch der Abend ist auch hier noch lange lau. Und der Karmeliterplatz voller Nachtschwärmerinnen und -schwärmer, die die spektakuläre Körperkunst des Copenhagen Collective bestaunen wollen. Das gelingt zwar nur den ersten Reihen, doch alle anderen freuen sich an Licht und Musik. Fühlt sich nach LaStrada an. Und das ist schön so. „The Genesis“. Heute 21 Uhr.

La Strada