„Manege frei“ heißt es ab 26. Juli auf den Straßen von Graz und ausgewählten Gemeinden. Dann versetzen die Künstler des Festivals „La Strada“ das Publikum zum bereits 27. Mal ins Staunen. Bis einschließlich 4. August stehen mehr als 140 Vorstellungen aus den Bereichen Straßenkunst, Figurentheater, Neuer Zirkus und Community Art am Programm. Einige davon gehen wie in den Jahren zuvor in der Süd- und Südweststeiermark über die Bühne. Und das bei freiem Eintritt.

Die Compagnie Dyptik bindet das Publikum in ihre Performance ein © KLZ / Ronny Janssen

Den Auftakt macht am Dienstag, dem 30. Juli, das „La Strada“-erprobte Schloss Seggau in Leibnitz. Um 17 Uhr schlägt dort der „Circ Rodini“ mit der Vorstellung „Improbabile“ seine Zelte auf. Kamele und Elefanten sind dabei allerdings nicht zu sehen. Weil diese die Heimreise angetreten haben, wird Zirkuschefin Loretta Rodini mit Unterstützung ihres Assistenten Gino zur Alleinunterhalterin. Das tut der Unterhaltung aber keinen Abbruch. Davon überzeugen kann man sich am Sonntag, dem 4. August, auch im Stieglerhaus in St. Stefan ob Stainz (17 Uhr).

Figurentheater von der Zitadelle Puppet Company Berlin © La Strada

Stainz wird zur Bühne

Bereits zuvor wird Stainz zur großen Bühne für „La Strada“. Am Mittwoch, dem 31. Juli, stehen gleich fünf Vorstellungen am Programm. Los geht es um 11 Uhr mit der „Zitadelle Puppet Company Berlin“. Diese bietet im Rauch-Hof mit dem Stück „Drachenblut & Blümchenpflaster“ Figurentheater für die ganze Familie. Am Hauptplatz liefern um 18 Uhr „Studium Actoris & Adrian Schvarzstein“ Slapstick am laufenden Band. Für mehr Action und heiße Rhythmen sorgen dort um 21 Uhr die Tänzerinnen und Tänzer der „Compagnie Dyptik“. Wer Lust hat, kann nicht nur zusehen, sondern auch Teil der Performance werden.

© KLZ / Daniel Hadler

Im Bahnhofpark liefert zuvor der „Circ Rodini“ mit „The Amazing Katleen“ atemberaubende Akrobatik (19.15 Uhr). Gleich im Anschluss um 20 Uhr rückt die Musik in den Mittelpunkt. Die „Green Line Marching Band“, eine mobile Rockband mit Gitarre, Bass, Schlagzeug, Keyboard und Gesang, covert bekannte Melodien. Dank ihrer großartigen Kostümierung sind die Musiker nicht nur ein Ohren-, sondern auch Augenschmaus.

© KLZ / Stefanie Moser

In eine komplett andere musikalische Richtung bewegen sich am Donnerstag, dem 1. August, „Marie-Theres Härtel & Band“. Als eine der Vorreiter der „Neuen Volksmusik“ werden sie um 20 Uhr im Rauch-Hof die extra für „La Strada“ entstandene Komposition „Dachsteinklang“ darbieten.