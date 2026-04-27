Der Alte Pfarrhof in Saak war bis in den letzten Winkel gefüllt. Kein Wunder, widmet sich die diesjährige Ausstellung doch neuen Bilddichtungen von Christian Ludwig Attersee. Rund 40 neue Arbeiten, zumeist Mischtechnik auf Karton, hat der Ausnahmekünstler der österreichischen Gegenwartskunst für die Räumlichkeiten geschaffen, die er nur von Fotos kannte. Für die Eröffnung war der 85-Jährige selbst angereist und nicht nur angetan vom „wunderschönen Gailtal“, sondern auch von diesem alten, schönen Haus, das „viel erlebt hat“.

Maler, Bühnenbildner, Musiker, Sänger, Filmemacher

Diese Beschreibung passt wohl auch auf den Künstler selbst, der als einer der bedeutenden Vertreter der gegenständlichen Malerei Europas in den letzten 50 Jahren gilt. Seine Arbeiten waren in zahlreichen Einzelausstellungen in aller Welt zu sehen, er hat aber auch Fassaden (etwa eine Glasmosaik-Fassade in der Mariahilfer Straße in Wien), Bühnenbilder und sogar Weinetiketten gestaltet, rund 160 Lieder geschrieben und war nicht zuletzt ein höchst erfolgreicher Segler – Blau als Farbe des Wassers ist auch ein zentrales Element in der Bildwelt des Künstlers.

Wasser in Form von Tropfen „serviert“ der Bildpoet nun auch in Saak. Die farbstarken und ideenreichen Arbeiten, in denen sich Witz, Sinnlichkeit und spielerische Assoziationen auf unverwechselbare Weise verbinden, tragen so poetische Titel wie „Die Pferdin kreist“, „Herzhändler“, „Frisch verliebt“ oder eben – titelgebend auch für die Ausstellung – „Servierte Tropfen“. Seine Bilder seien eine „Erweiterung der Erotik“, auch „Gesellschaftskritik“ sowie „Farbnachrichten: Dahinter steckt viel Information“, sagte der Künstler bei der Eröffnung: „Man kann immer etwas Neues finden.“ Und Galeristin Judith Walker, die seit drei Jahrzehnten mit Attersee zusammenarbeitet, ergänzte: „Die Bilder erzählen immer mehr, als man auf den ersten Blick sieht.“ In den Räumlichkeiten in Saak hat Attersee sich übrigens auch selbst eingeschrieben: Im ersten Stock hat er einen blauen Vogel auf der weißen Wand hinterlassen.

Museum des Nötscher Kreises

Am Nachmittag fand dann, nur ein paar Gehminuten entfernt, die nächste Eröffnung statt: Das „Museum des Nötscher Kreises“ zeigt heuer Arbeiten von Theodor Herzmansky, der als Maler hierzulande wenig bekannt ist, aber prägende Erfahrungen während seiner Zeit in Nötsch machte. Anton Kolig versuchte Ende des Ersten Weltkrieges seine Vision eines privaten Kunstschulbetriebs in Nötsch zu realisieren, der im böhmischen Königgrätz geborene Herzmansky gehörte zu seinen ersten Schülern. Er verbrachte ab 1921 immer wieder mehrere Monate im Gailtal: „Wie sein Lehrer beschäftigte er sich in dieser Zeit intensiv mit dem männlichen Akt und entwickelte sein ausgeprägtes Farbempfinden weiter“, so Kuratorin Sigrid Diewald.

Theodor Herzmansky, Nötscher Selbstbildnis (1921) © Museum Nötscher Kreis

Auch von Franz Wiegele erhielt er wichtige Impulse für sein eigenes Schaffen, Herzmansky wiederum konnte 1926 in Paris dessen Bild „Akte im Wald“ wieder auftreiben, das Wiegele mit Beginn des Ersten Weltkriegs dort zurücklassen musste – es wurde später vom Belvedere angekauft. Herzmansky übersiedelte 1929 nach Prag, wo er als Bohdan Heřmanský weiter künstlerisch tätig war und sich der tschechoslowakischen Malerei der Zwischenkriegsjahre anschloss. Mit den Künstlern des Nötscher Kreises hielt er weiter brieflich Kontakt, publizierte später auch Aufsätze über Anton Kolig und Franz Wiegele.

Rückkehr nach Nötsch

Bei der Eröffnung waren unter anderem auch Herzmanskys Tochter Beket Bukovinská und Enkelsohn David Strnad anwesend, rund 90 Prozent der in der Ausstellung gezeigten Arbeiten sind aus dem Besitz der Familie. Zu sehen sind unter anderem erste Karikaturen von Herzmansky, Bilder aus der Nötscher Zeit – darunter ein Selbstporträt –, aber auch Arbeiten aus der Prager Zeit, in denen er „kubistische, konstruktivistische Impulse“ (so Kuratorin Diewald) verarbeitet hat. Seine Familie zeigte sich jedenfalls erfreut, dass dieses Werk nun „den Kunstliebhabern in Kärnten zugänglich gemacht wird“. Oder, wie es sein Enkelsohn formulierte: „Lieber Opa, nun bist du wieder nach Nötsch zurückgekehrt.“