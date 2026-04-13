Mit einer poetischen Doppelausstellung läuteten Carolin und Judith Walker am Wochenende ein besonderes Jubiläumsjahr in ihrer Galerie in Schloss Ebenau im Rosental ein, begann doch vor 30 Jahren die Revitalisierung des einst verfallenden Gemäuers. Auch Neo-Kulturreferentin Gaby Schaunig würdigte bei ihrem ersten offiziellen Auftritt in neuer Funktion den Zauber dieses Ortes, die Energie und Leidenschaft der Familie Walker.

„Im Fluss“ nennt sich der künstlerische Dialog zwischen der 80-jährigen Kärntnerin Christine de Pauli, von der zeitgleich auch eine Einzelausstellung in der Klagenfurter Alpen-Adria-Galerie zu sehen ist, und der aus Wiesbaden stammenden Künstlerin Alexandra Deutsch, die bereits 2020 mit ihren Arbeiten im Rosental zu Gast war. Schlendert man durch die historischen Räumlichkeiten und den im Frühling erwachenden Schlosspark, fühlt man sich als Besucherin bald ebenso „im Fluss“, im Einklang mit den atmosphärischen Bilderwelten.

Alexandra Deutsch vor ihrer Arbeit © Gilbert Waldner

Obwohl die Werke völlig unterschiedlich sind, strich die Kunsthistorikerin Nora Leitgeb in ihrer Einleitung Gemeinsamkeiten zwischen den zwei Frauen hervor: „Beide arbeiten an der Grenze zwischen Form und Auflösung.“ Sind es bei Christine de Pauli „leise, zurückgenommene Bilder“ in Blau- und Türkistönen, da und dort akzentuiert mit schwarzen „kalligrafischen Kürzeln“, die an die Weite des Meeres denken lassen, so wirken Alexandra Deutschs farbstarke, dreidimensionalen Objekte und Tapisserien wie eine eigene, organische Welt, „eine Unterwasserwelt“, wie die Künstlerin selbst erzählt. Starke Farben und sich schlängelnde, wölbende Formen kennzeichnen die Papier- und (getuften) Textilarbeiten, die körperhaft und sinnlich wirken und die Skulpturen lebendig scheinen lassen.

Künstlerin Christine de Pauli, Kulturreferentin LHStv.in Gaby Schaunig, Galeristin Judith Walker, Künstlerin Alexandra Deutsch, Kunsthistorikerin Nora Leitgeb, Galeristin Carolin Walker © Büro LHStvin Schaunig

„Im Fluss“, entsprechend dem Motto der Schau, sind beide Künstlerinnen mit den aus sich herausströmenden Werken, die bei de Pauli „Bildräume von großer poetischer Dichte“ (Leitgeb) entstehen lassen oder wie bei Deutsch in den Raum wachsen, sodass „man meinen könnte, sie atmen“. Es ist eine sehr weiblich grundierte, Phantasie anregende Ausstellung, die Carolin Walker hier zusammengestellt hat, ein sehenswerter und würdiger Auftakt zum Geburtstag einer Institution; Ende April bringt ihre Mutter Judith dann „Attersee. Servierte Tropfen“ in den Alten Pfarrhof in Saak.