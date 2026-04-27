Bei der deutschen Indie-Band Kettcar heißt es „Gute Laune ungerecht verteilt“, bei Hans Jalovetz und seiner Jazzhochburg heißt es heuer: Guter Jazz ganz gerecht verteilt.

„Dieses Mal ist eigentlich kein Konzert herauszustreichen“, sagt Jalovetz. Die Jazzhochburg findet heuer auf Burg Glanegg (18. Juli), im Bambergsaal Villach (22. Juli) und auch im Amthof Feldkirchen (25. Juli) statt: „In Gmünd gibt es leider keine Gastronomie, daher können wir das dort nicht bespielen.“

Vielfältiges Programm

Den Anfang machen u. a. der österreichische Trompeter Lorenz Raab mit seinem Septett, das James Brandon Lewis Quartet und das Gianluigi Trovesi Quartett in Glanegg. Trovesi gehört zu den Größen des europäischen Jazz. Am 22. Juli lädt Trompeter Daniel Nösig zum „Austrian Trumpet Summit“ und ehrt damit den großen Miles Davis. Jazztrompeter Davis (1926-1991) sowie Saxofonist John Coltrane (1926-1967) hätten heuer ihren 100. Geburtstag gefeiert. „Daher haben wir auch die Jazzhochburg teilweise auf das Jubiläum ausgerichtet“, sagt Jalovetz. Isaiah Collier wird nach Nösig mit dem Programm „Collier plays Coltrane“ verzaubern: „Einer der gefragtesten Saxofonisten seiner Generation“, sagt Jalovetz.

Den Abschluss machen Alex Harding und Lucian Ban (Baritonsaxofon trifft auf Klavier), das Henri Texier Trio sowie Antonello Salis (Piano) und Simone Zanchini (Akkordeon) im Amthof Feldkirchen am 25. Juli. Der Kartenvorverkauf startet in dieser Woche.