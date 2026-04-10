Wenn Hoffnung einen anderen Namen hat, dann den von Esther Graf. In ihrer neuen Single „Dafür war es echt“ geht es wieder um Beziehung. „Ich verlieb‘ mich für ein‘n Sommer, bin zwei Winter lang verletzt. Vielleicht hassen wir uns jetzt, aber dafür war es echt.“ Die Single ist ein weiterer Vorbote ihres Albums „wofür es sich zu leben lohnt“, das am 26. Juni erscheinen wird.

Esther Graf tanzt

Es ist vielleicht einer ihr bis dato besten Songs: Schnelle Beats, nach vorne drängender Rhythmus und jede Menge Party-Vibes. Ein Song, der Hoffnung macht, der gute Laune in schweren Zeiten verbreitet: „Es ist nicht alles Gold, was glänzt (...) Narben sind nur gute Storys und den ganzen Rest vergisst du.“ Und dann braust die aus Oberkärnten stammende Musikerin mit „ihren Mädels“ im alten VW-Kombi mit Wiener Kennzeichen durch die Stadt. „Du warst ganz bestimmt kein Fehler.“

Der Song hat Hit-Potenzial. Der Sommer naht, der Winter ist vorbei. Und Esther Graf tanzt.