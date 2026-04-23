Schlagzeuger, die auch Vibraphon spielen, sind einem ja soweit geläufig, aber wie der baumlange US-Amerikaner Ches Smith Fußtrommeln und Vibraphon gleichzeitig spielt, das macht ihm so schnell keiner nach. Dabei ist das alles gar keine vordergründige Effekthascherei, sondern sehr wohl musikalisch begründet: Sein dumpf und trocken abgestimmtes Drumset im Kontrast zum weich nachhallenden Vibraphon! Mitunter scheint es, als bewege er sich innerhalb der Band in ganz eigenen rhythmischen Welten, aber zehn, fünfzehn Takte später fügt sich alles wieder genial zusammen.

Der amerikanische Jazz-Schlagzeuger Ches Smith © IMAGO/Sven Thielmann, Essen

Im zweiten Teil des Villacher Konzerts kam dann dieser zunächst balladenhaft langsame Song „The Arch Of The Afternoon“. Und ganz plötzlich zog Smith das Tempo an. Wieder mehrere Takte, bevor ihm Bandleader, Komponist und Trompeter Ralph Alessi, Pianist Matt Mitchell und Bassist John Hébert tatsächlich folgten. Wie diese Beschleunigung noch zur Langsamkeit der übrigen Band passte und gleichzeitig das Kommende vorwegnahm, das war reine Magie. Aber es kam noch besser. Im Titelsong des für Juli angekündigten neuen ECM-Albums „The Sun That Ever Sets“ der Band hatte man das Gefühl, in so ein legendäres Blue-Note-Album aus den 60ern wie Eric Dolphys „Out To Lunch“ einzutauchen: Rhythmische Turbulenz, kantige Kontraste zwischen Harmonie und Dissonanz.