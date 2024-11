„Turandot“ als Hommage an einen großen Komponisten

Kritik. Am 29. November 1924 ist Giacomo Puccini verstorben. Und exakt 100 Jahre später, an seinem Todestag. setzte das Opernhaus Maribor/Marburg eine Jubiläumsreprise seiner letzten, unvollendet gebliebenen Oper „Turandot“ an.