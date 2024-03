Knapp vor der Leipziger Buchmesse wurde es nun offiziell: Erika Hornbogner (52), seit 2016 operative Leiterin der beiden Verlage Wieser und Drava, wird Eigentümerin des Lebenswerkes von Lojze Wieser, der demnächst seinen Siebziger feiert. „Es wird sich nicht viel ändern, die Arbeit bleibt ja die gleiche“, lacht die gelernte Buchhändlerin und Bilanzbuchhalterin, die als Verlegerin in der Bücherwerkstatt die nächsten Kapitel schreiben wird. Vor großen Herausforderungen schreckt sie nicht zurück. So stemmte sie etwa mit ihrem „überschaubaren Team“ Ende des Vorjahres mit gleich zwei Übersiedelungen einen unternehmerischen Kraftakt: Nach dem Wechsel der Büroräumlichkeiten in ein ebenerdiges Geschäftslokal in Klagenfurt eröffnete sie die neue Verlagsbuchhandlung (8. Mai-Straße); kurz darauf mussten ein anderes Lager bezogen und 480 Paletten voller Bücher übersiedelt werden. Inzwischen steckt die engagierte Büchermacherin mitten in den Vorbereitungen zur Buchmesse. Ob sie nach der Vertragsunterzeichnung aufgeregt ist angesichts der zusätzlichen Verantwortung? „Aufgeregt nicht, eher ehrfürchtig. Es sind schon sehr große Fußstapfen!“