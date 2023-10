„Alle Jahrzehnte ein paar Bücher, dazwischen nichts“, erzählt Verleger Lojze Wieser. Das galt bis in die 1980er-Jahre für Übersetzungen von slowenischer Literatur ins Deutsche. Als Wieser 1978 in Wien eine Druckerei und einen Buchvertrieb betrieb, konnte er aus einem Lager heraus 600 Exemplare von Ivan Cankars „Der Knecht Jernej“ erwerben – innerhalb von vier Wochen waren sie ausverkauft. „Das zeigte, dass sehr wohl Interesse an dieser Literatur besteht“, erinnert sich Wieser zurück. 1981 gab er dann, damals schon wieder retour in Klagenfurt mit dem Drava-Verlag, Karel Prušniks „Gemsen auf der Lawine“ heraus, das erste aus dem Slowenischen übersetzte Buch, das in den heimischen Zeitungen und im ORF größere Aufmerksamkeit bekam.

Dass die slowenische Literatur in der Öffentlichkeit zunehmend sichtbar wurde, hat viel mit Klagenfurt zu tun: Die Verlage Wieser, Drava und Hermagoras bereiteten durch Übersetzungen und konsequente Pressearbeit den Boden dafür: „Wir haben für diese Literatur gekämpft, um die Schallmauern der Ignoranz zu durchbrechen“, sagt Wieser. Für eine „Slowenische Bibliothek“ haben sich die drei Verlage sogar zusammengetan, 2013 wurde das „kulturpolitische Projekt von nationaler Bedeutung“ (Peter Wieser, damals Geschäftsführer des Drava-Verlags) gestartet. Doch als die Förderungen von Slowenien ausblieben, musste das Projekt wieder ruhen.

Nun, angesichts des Slowenien-Schwerpunkts auf der Frankfurter Buchmesse, ist die „Slowenische Bibliothek“ in 33 Bänden erschienen, herausgegeben von Wieser und Drava, die seit 2016 unter einem Dach vereint sind. Der literarische Bogen spannt sich dabei von Andrej Kokot („Das Kind, das ich war“) über Prežihov Voranc („Die Brandalm“) und Anton Haderlap („Graparji. So haben wir gelebt“) bis zu Peter Handke und Jože Horvat („Noch einmal vom Neunten Land“) und Ivan Cankar (u. a. „Mein Leben“).

Auf der Frankfurter Buchmesse haben Wieser/Drava traditionell einen eigenen Stand, an dem ader Literaturzirkus schon deshalb gerne vorbeischaut, weil Lojze Wieser dort seit vierzig Jahren Weißwein und Prosciutto serviert. Um die zahlreichen Veranstaltungen kümmert sich Geschäftsführerin Erika Hornbogner, die auch zahlreiche Meetings mit Autoren und Verlagen „von Georgien bis Kanada“ hat.

Der Hermagoras-Verlag ist in Frankfurt auf dem Gemeinschaftsstand des österreichischen Buchhandels vertreten. Dass Slowenien Ehrengast der Buchmesse ist, ist für den Verlag „beinahe ein Jahrhundertereignis und natürlich von großer Bedeutung“, sagt Hanzi Filipič. Schließlich wurde Hermagoras bereits 1851 in Klagenfurt gegründet, um „gute slowenische Bücher“ für den gesamten slowenischen Raum herauszugeben: „Seit etwa 40 Jahren verlegen wir auch deutschsprachige Bücher, darunter mehr als 100 Übersetzungen von Werken slowenischer Autoren“, so Filipič. Wichtige Neuerscheinungen, die Hermagoras in Frankfurt präsentiert, sind unter anderem Anja Ŝtefans „Hinter den neun Bergen. Slowenische Volksmärchen“ sowie Evald Flisars „Alice im Irrenland“.

Vergleichsweise sehr jung ist das Engagement des Klagenfurter Heyn-Verlags in Sachen slowenischer Literatur: Seit rund drei Jahren liegt darauf einer der Schwerpunkte. Ausschlaggebend dafür war unter anderem die Zusammenarbeit mit dem Übersetzer Erwin Köstler, der Heyn-Verleger Achim Zechner einige der Schätze ans Herz legte, die es noch zu heben galt. Dazu zählt unter anderem das Werk von Slavko Grum, das nun in einer Werkausgabe in zwei Bänden vorliegt und der „heute als einer der eigenwilligsten und bedeutendsten slowenischen Schriftsteller der Zwischenkriegszeit gilt. Der wichtigste slowenische Drama-Preis ist nach ihm benannt“, so Zechner, dessen Verlag auf dem Gemeinschaftsstand des österreichischen Buchhandels in Frankfurt auch mit der Anthologie „Die Raupe“ vertreten ist: Sie versammelt Kurzprosa von rund zwanzig slowenischen Autoren der Zwischenkriegszeit.