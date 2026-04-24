Das Dutzend machen die Foo Fighters mit „Your Favorite Toy“ voll. Das zwölfte Studioalbum der Band aus Seattle ist zuweilen trotzig-rotzige Rock-Musik – aber ohne Überraschungen. War „But Here We Are“ nach dem frühen Tod ihres Schlagzeugers Taylor Hawkins eine Platte, die man als Trauerbewältigung interpretieren konnte, ist der neue Streich vielfach eher routinierte Rock-Arbeit.

Fixe Größe im Getriebe der Rock-Musik

Die Nirvana-Legende Dave Grohl bleibt mit seiner Band eine fixe Größe im Getriebe der Rock-Musik, aber es fehlen die zündenden Funken. Mit „Caught in the echo“ steigt die Band musikalisch etwas härter ein, was ihr gut tut. Der Album-Titel „Your favorite toy“ glänzt mit einem guten Riff und die verzerrte Stimme von Grohl hat Biss. Es klingt wie die Beatles auf Metal. „If only you knew“ ist der erste Song der Platte, der aber so richtig zündet: „Vielleicht fühlst du gleich wie ich.“ Ein trotziger Rock-Song, der in den Gitarrenläufen ein bisschen nach Lenny Kravitz klingt und mit einem schönen Refrain aufwartet. Das ist gute Rockmusik und hat etwas Hymnisches – kommt im Stadion sicherlich gut rüber. Ein weiterer Song, der auch textlich etwas heraussticht, ist „Child Actor“: „I was the child actor. A face on the wall. Holding my breath as I wait for the curtain to fall. Was it good enough?“ Zu Deutsch: „Ich war ein schauspielendes Kind. Ein Gesicht an der Wand. Ich hielt den Atem an, bis der Vorhang fällt. War ich gut genug?“ Die Melancholie und das Traurige stehen den Foo Fighters gut.

Foo Fighters. Your Favorite Toy. RCA Records © Label

Starke, traurige Momente

Das gilt auch für die Schlussnummer „Asking for a friend“. Dunklere Töne, nachdenklichere Texte, dann setzt das Schlagzeug ein und Grohl schreit alles hinaus: „I feel it fading away (...) searching for something to pray./ Ich fühle, wie es entschwindet. Ich suche nach etwas wofür ich beten kann.“ Man spürt noch die Trauer und den Verlust. Aber es ist kein Traueralbum geworden, nach Aufbruch in ganz neue Sphären klingt es dann auch nicht. „Your favorite toy“ ist gute Rock-Arbeit, die vor allem in den traurigen Momenten ihre Höhen hat. Übrigens: Ilan Rubin von den Nine Inch Nails sitzt jetzt an den Drums.