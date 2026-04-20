Gleich zwei Konzerte füllten am vergangenen Wochenende das Gleisdorfer Forum Kloster. Den Auftakt machte der österreichische Sänger Voodoo Jürgens mit seiner „Ansa Panier“ am Freitagabend. Mit „Heite grob ma Tote aus“ eröffnete der Künstler den Abend vor 400 Leuten und überzeugte mit markanter Stimme, authentischen Texten und intensiver Bühnenpräsenz. Zwischen nachdenklichen und energiegeladenen Momenten entwickelte sich eine Konzertatmosphäre voller Emotionen, Energie und Nähe zum Publikum.

Am darauffolgenden Tag begeisterte die „Adriano Celentano Tribute-Show“ ein nahezu ausverkauftes Haus. Frontmann Adolfo Sebastiani präsentierte gemeinsam mit dem Ensemble „Lui e gli Amici del Re“ die größten Hits des italienischen Stars. Unterstützt von Stargast Patrizio Buanne sorgte die Produktion für italienisches Flair und große Publikumsnähe. Mitsingen, Mitklatschen und ausgelassene Stimmung prägten den Abend.