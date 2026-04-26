Das Stiegenhaus ist alt. Ein bisschen so wie das von der Hannah Traindl, die Protagonistin der Graphic Novel „Blutsauger“. Comickünstler André Breinbauer weist den Weg in sein Atelier in Wien Margareten. Auf einer Staffelei neben seinem Schreibtisch beugt sich der Fürst über ein Opfer. Das Gemälde ist noch nicht ganz fertig, aber es markiert das Ende einer zweijährigen Arbeit an der Graphic Novel „Blutsauger“: Eine im Carlsen Verlag erschienene Vampirgeschichte. Die Handlung spielt in Wien und erzählt von Hannah Traindl, ihrem gruseligen Nachbarn Fürst und ganz anderen und sehr realen Problemen: von Immobilienspekulanten und der grassierenden Gentrifizierung. Breinbauer hantiert noch schnell an der Kaffeemaschine, dann setzt er sich hin. Auch Medusa ist ganz allgegenwärtig in seinem Atelier, ihr hat er in der Graphic Novel „Medusa und Perseus“ eine zeitgemäße Interpretation gewidmet.

Moderner Vampirmythos

„Ich bin ein großer Vampirfan“, sagt der gebürtige Passauer. Nach Wien hat es ihn verschlagen, um sein Studium zu beenden: „Und dann war die Liebe auch gleich da.“ Und so ist er geblieben. Heute ist er 52, unterrichtet Comiczeichnen, und schreibt Graphic Novels von großer Kraft und Dichte. Das „World Building“, also die Ausgestaltung einer fiktiven Welt, ist ihm besonders wichtig: „Zuerst zeichne ich die Hauptfiguren. Hannah habe ich bewusst einfach gehalten. Manchmal mache ich mir Hilfsmittel. Bei meiner Graphic Novel über Medusa habe ich mir ein Köpfchen modelliert, das konnte ich dann bewegen, um zu sehen, wie sie von allen Seiten aussieht.“ Auf einem Kasten hinter seinem Schreibtisch sieht man Figuren aus seinen Comics. Und an der Wand hängen Gemälde, die auch in seiner Graphic Novel „Blutsauger“ zu sehen sind.

Karl Marx und die Vampire

Die Geschichte ist ein moderner Vampirmythos, der so wohl nur in Wien spielen konnte. Breinbauer hat sich durch die Vampirgeschichte gelesen und geschaut. „Dass es ein Geschöpf gibt, das sich von Blut ernährt, ist faszinierend. Von psychologischer Seite gibt es da unzählige Interpretationen. Karl Marx zum Beispiel hat den Vampir als Kapitalismuskritik verstanden. Die Arbeitgeber wurden als jene interpretiert, die den Arbeitnehmern die Lebensenergie aussaugen.“ Und so ergab eines das andere: „Als ich im Film Nosferatu sah, wie sich die zwei Immobilientypen totlachen, als sie dem Dracula diese Ruine verkauften, ist der Funke gesprungen.“ Sowohl Bram Stokers „Dracula“ als auch Friedrich Wilhlem Murnaus „Nosferatu“ sind Geschichten, die von Immobilienmaklern handeln. Am Meiselmarkt in Wien hat Breinbauer lange Zeit einen Mann beobachtet: „Der war weiß geschminkt wie ein Vampir und sah aus wie Bella Lugosi. Er hatte auch so einen Collie-Hund. Die Leute sind einfach an ihm vorbeigegangen und da wusste ich: In Wien fällt es gar nicht auf, wenn ein Vampir da ist.“ In „Blutsauger“ wohnt der Vampir, den Breinbauer nur Fürst nennt, Tür an Tür mit Hannah Traindl. Warum sollte der Fürst auch reich sein? Also wohnt er in einer ganz normalen Altbauwohnung.

André Breinbauer. Blutsauger. Carlsen Verlag, 248 Seiten, 28,80 Euro © Carlsen Verlag 2026

Die Vermieter machen Druck

In sehr filmischen Szenen wird Wien als Schauplatz eingeführt und eine Geschichte entwickelt, die zwischen Mystery, Horror und Krimi wechselt. Breinbauer entwickelt seine Geschichte in bester Steven Spielberg-Manier immer geradeaus nach vorne. Nebenbei arbeitet der Comickünstler auch noch als Filmvorführer, das Filmische liegt ihm anscheinend im Blut. Die Hausbesitzer schicken in der Graphic Novel drei zwielichtige Typen bei Hannah Traindl vorbei. „Man weiß, was alles angestellt wird, um Mieterinnen und Mieter aus Wohnungen zu bekommen.“ Und so beginnt es auch bei Hannah Traindl. Der Müll wird nicht abgeholt, das Dach wird undicht, mysteriöse Dinge passieren. Hannah fürchtet sich anfangs aber mehr vor dem Herrn namens Fürst, als vor den „Miet-Haien“.

Unauffälliger Vampir

„Ich wollte keinen Vampir wie aus einem Hollywoodfilm, der als Bestie herumläuft. Mein Vampir will nicht auffallen. Die Frage ist auch: Ist er überhaupt ein Vampir?“ Wien war für ihn die richtige Stadt: „Wien ist eine Stadt, die alt geblieben ist. Es gibt etwas Mystisches, das von ihr ausgeht.“ Und der Tod soll ja ein Wiener sein. Seine eigene Uroma war Köchin in Wien, ein Uronkel Heurigenmusiker und die Schwester seiner Uroma war Schauspielerin. „Hier sind meine Wurzeln. Traindl war übrigens auch der Nachname meiner Uroma.“ Breinbauer skizziert zuerst am Computer, zeichnet dann mit Tusche die fertigen Panels, um sie dann wieder einzuscannen. „Die Kolorierung mach ich wieder am Computer.“ Zwei Jahre Arbeit stecken in „Blutsauger“. Jetzt muss er nur noch das Gemälde neben seinem Arbeitsplatz beenden. Ist der Fürst nun ein Vampir oder ist er der Geliebte? Das bleibt unentschieden.