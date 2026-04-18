Comics, die Sie lesen sollten: Von Spielberg bis Jamie Lee Curtis
Kritik.
Amazing Améziane legt mit „Spielberg“ wieder eine hervorragende Comic-Biografie vor. Und Jamie Lee Curtis ist höchstpersönlich unter die Autoren gegangen.
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Der Comic-Künstler Amazing Améziane hat eine Comic-Biografie über Steven Spielberg veröffentlicht, die seine ikonischen Momente und seinen Einfluss auf das Hollywood-Kino darstellt.
Jamie Lee Curtis hat gemeinsam mit Comic-Zeichnern eine Graphic Novel namens „Mother Nature“ veröffentlicht, die eine Umweltgeschichte mit Horror-Elementen erzählt.
Die Graphic Novel „Das Lied der Arktis“ zeigt das harte Überleben einer Inuit-Familie in einer patriarchalen Welt und wurde nach Bérengère Cournuts Roman adaptiert.
Die Comic-Biografie „Kriegsfotografen“ erzählt die Geschichte der deutschen Fotografen Hans Namuth und Georg Reisner im Spanischen Bürgerkrieg, leidet jedoch unter einer Überflutung historischer Informationen.
Die Graphic Novel von Raynal Pellicer und Titwane hätte von einer Reduktion profitiert, da die Hauptfiguren oft blass bleiben.
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